Фанати збірної України атакують соціальні мережі президента УАФ Андрія Шевченка. Під останніми дописами легенди футболу вболівальники залишають коментарі з вимогою відставки Сергія Реброва, пише 24 Канал.

Як фанати атакують соцмережі Шевченка?

4 вересня Андрій Шевченко висловив співчуття з приводу смерті свого друга, відомого модельєра Джорджіо Армані. Навіть такий скорботний пост не зупинив фанатів. У коментарях під дописом вони вимагають звільнення Реброва.

Наразі Андрій Миколайович ще не відреагував на емоційний гнів вболівальників. Цікаво, що Шевченко залишив коментарі відкритими, на відміну від Реброва. Головний тренер збірної України не витримав критики після матчу з Азербайджаном та закрив коментарі у соцмережах.

