Сергій Ребров заперечив інформацію про перемовини з представниками Панатінаїкоса. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український футбол.
До теми Ребров може покинути збірну Україну: тренер отримав пропозицію від кривдника Шахтаря
Що сказав Ребров про варіант з Панатінаїкосом?
Сергій Станіславович, у властивому йому стилі, попросив звернутися до грецьких ЗМІ, які розповсюджують неправдиву інформацію.
У них і запитайте, у грецьких журналістів, що таке пишуть. У мене чинний контракт з Українською асоціацією футболу, як я можу вести перемовини з іншим клубом? Це все чутки,
– повідомив Ребров.
51-річний фахівець додав, що йому цікаво працювати зі збірною Україною, а тому не шукає собі запасний варіант з продовженням тренерської кар'єри.
Чому Панатінаїкос зацікавився Ребровим?
- Грецький Панатінаїкос нещодавно звільнив португальського тренера Руї Віторію, який очолював "зелених" з 2024 року. Наразі командою керує його асистент Христос Контіс.
- Сергій Ребров невдало розпочав відбір на ЧС-2026, набравши лише один бал у двох матчах.
- Вболівальники "синьо-жовтих" вимагають відставки головного тренера, звинувачуючи його у провальному старті.
- Керівництво УАФ на чолі з Андрієм Шевченком не реагує на тиск футбольної спільноти, довіряючи головному тренеру.
- Тому варіант з Панатінаїкосом міг бути виходом зі складної ситуації.