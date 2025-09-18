Сергій Ребров заперечив інформацію про перемовини з представниками Панатінаїкоса. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український футбол.

До теми Ребров може покинути збірну Україну: тренер отримав пропозицію від кривдника Шахтаря

Що сказав Ребров про варіант з Панатінаїкосом?

Сергій Станіславович, у властивому йому стилі, попросив звернутися до грецьких ЗМІ, які розповсюджують неправдиву інформацію.

У них і запитайте, у грецьких журналістів, що таке пишуть. У мене чинний контракт з Українською асоціацією футболу, як я можу вести перемовини з іншим клубом? Це все чутки,

– повідомив Ребров.

51-річний фахівець додав, що йому цікаво працювати зі збірною Україною, а тому не шукає собі запасний варіант з продовженням тренерської кар'єри.

Чому Панатінаїкос зацікавився Ребровим?