Греческий Панатинаикос рассматривает Сергея Реброва кандидатом на должность главного тренера. Представители клуба уже выходили на контракт с украинским специалистом, пишет 24 Канал со ссылкой на SDNA.

Покинет ли Ребров сборную Украины?

Греческий клуб уволил португальца Руи Виторию после поражения в Суперлиге от Кифисии (2:3). Менеджмент клуба рассматривает кандидатуры иностранных специалистов.

По информации источника, Сергей Ребров является главной целью Панатинаикоса. Стороны уже контрактировали и сообщили украинскому тренеру о заинтересованности в сотрудничестве. Сейчас команду возглавляет ассистент Христос Контис.

Отметим, что Сергей Ребров имеет действующий контракт с Украинской ассоциацией футбола, который действует до июля 2026 года. Поэтому за досрочное расторжение соглашения греческий клуб должен будет уплатить компенсацию, если Ребров согласится возглавить Панатинаикос.

К слову. Греческий Панатинаикос выбил донецкий Шахтер из квалификации Лиги Европы-2025/26. "Зеленые" были точнее "горняков" в серии послематчевых пенальти.

Реальна ли отставка Реброва?