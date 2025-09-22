Володимир Шаран розповів, що УАФ слід зачекати зі звільненням Сергія Реброва зі збірної України. На його думку, потрібно, аби наставник довів свою справу до кінця, передає 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

До теми Відставка Реброва: прогноз, чи покине тренер збірну України після провальних матчів

Що Шаран оцінив перспективи Реброва у збірній України?

Колишній тренер Олександрії та інших українських клубів припустив, за якого сценарію УАФ попрощається із Ребровим.

Нехай людина доведе свою справу до кінця. Вона цей шлях починала, нехай і закінчує відбірковий турнір. А вже після закінчення цих змагань, думаю, і буде ухвалено рішення про його подальшу долю. Практично впевнений, що якщо збірна не вийде на чемпіонат світу, то тренера буде звільнено,

– сказав Шаран.

Цікаво, що Володимир Богданович відмовився називати наставників, які могли б змінити Реброва на чолі збірної України. Шарана та Реброва пов'язують дружні стосунки, тому екстренер Карпат не хоче обговорювати тему наступника у національній команді.

"У національної команди є наставник, думаю, у цьому питанні можна поставити крапку. Це все одно, що зателефонувати Реброву чи Леоненку і запитати, хто буде замість Шарана, який на той час працює з певною командою. Якщо керівництво УАФ не звільнило тренера після Євро, а потім після Ліги націй і довірило фахівцеві працювати далі, нехай наставник доведе справу до кінця. Ребров або зганьбиться, або буде на коні. Це ми дізнаємося тільки після закінчення відбіркового турніру", – додав Шаран.

Як Україна стартувала у відборі на ЧС-2026?

Україна погано стартувала у відборі на чемпіонат світу-2026 з футболу. Команда Реброва програла Франції 0:2 та зіграла внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.

Після двох турів наша збірна із одним балом посідає 3-тє місце у квартеті D. Гірші справи лише в Азербайджану, який з одним очком замикає групу.

У жовтні "синьо-жовті" зіграють виїзний матч проти Ісландії (10 жовтня) та вдома проти Азербайджану (13 жовтня).

Ребровим цікавляться у Греції?

На тлі такого поганого старту з'явилась інформація про зацікавленість до Сергія Реброва із Греції. Джерело SDNA повідомляло, що український наставник є головною ціллю Панатінаїкоса. Начебто сторони вже контактували між собою.

Ребров миттєво відреагував на подібну інформацію. Наставник звернувся до ЗМІ, заперечивши чутки про Панатінаїкос.

"У них і запитайте, у грецьких журналістів, що таке пишуть. У мене чинний контракт з Українською асоціацією футболу, як я можу вести перемовини з іншим клубом? Це все чутки", – відповів Ребров у коментарі виданню "Український футбол".

Нагадаємо, що у Реброва є чинний контракт із УАФ до 30 липня 2026-го року.