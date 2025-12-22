Наразі відомі 42 з 48 учасників змагань. На одну з шести останніх путівок претендує й збірна України, інформує 24 Канал.

Як Україні потрапити на ЧС-2026?

"Синьо-жовті" у кваліфікації посіли друге місце у групі D, завдяки чому пробилися у раунд плей-оф відбору. Для виходу на світову першість підопічним Сергія Реброва треба буде здолати двох суперників.

Долею жеребкування Україна потрапила у шлях B. У півфіналі наша національна збірна гратиме зі Швецією, а в потенційному фіналі – проти переможця пари Польща – Албанія.

Де та коли відбудеться матч Україна – Швеція?

Багато чуток було навколо місця проведення цього поєдинку. Шведи навіть пропонували Україні зіграти лобову зустріч на їх полі, проте цього не буде

11 грудня Українська асоціація футболу повідомила, що це протистояння відбудеться в іспанській Валенсії. Команди зіграють на 26-тисячному "Естадіо Сьютат де Валенсія", який є домашньою ареною Леванте.

Якщо Україна пройде Швецію, то на цьому ж стадіоні зіграє й проти переможця пари Польща – Албанія. Фінал плей-оф запланований на 31 березня.

Які шанси в України потрапити на ЧС-2026?

Одразу після жеребкування саме підопічних Реброва букмекери й аналітики визначили фаворитами свого квартету. Зокрема, експерти з Football Meets Data вирахували шанси України потрапити на чемпіонат світу у 42%, а пройти шведів – у 70%.

Водночас найменше вони вірять в албанців. Лише 12%, що ті опиняться на Мундіалі.

Прогноз букмекера

Україна продовжує бути фаворитом майбутнього протистояння зі Швецією по лінії betking, проте лише мінімальним. Перемога команди Реброва оцінена у 2,62. Натомість на звитягу Швеції коефіцієнт дають 2,80, а нічию в основний час – 3,10.

Коефіцієнти на прохід збірних у фінал плей-оф тривалий час залишаються сталими: на Україну – 1,80, а Швецію – 1,86. Очікується, що гра буде обережною, тому не надто результативною. Тотал голів менше 2,5 – 1,71, а ТБ 2,5 – 2,05.

*Коефіцієнти подані станом на 15:40 21.12.2025

Зазначимо, що вже відбулося й жеребкування фінальної частини ЧС-2026. Тож своїх потенційних суперників уже знає й збірна України.

Як Україна та Швеція грали раніше?