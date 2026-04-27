Ліга чемпіонів виходить на фінішну пряму – попереду битва за фінал. Атлетіко та Арсенал зійдуться у протистоянні стилів, де вирішуватимуть деталі, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Шанси мізерні": Лужний розповів, чи зможе Арсенал виграти Лігу чемпіонів

Атлетіко – Арсенал: коли і де дивитися матч?

Перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у середу, 29 квітня, в Мадриді на стадіоні "Метрополітано". Старт гри – о 22:00 за київським часом.

В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Матч-відповідь запланований на 5 травня у Лондоні – саме тоді визначиться фіналіст турніру.

Битва стилів: оборона Сімеоне проти атаки Артети

Атлетіко Дієго Сімеоне традиційно робить ставку на дисципліну та прагматизм, особливо у домашніх матчах. Іспанці вміють "сушити" гру і нав'язувати супернику незручний темп.

Водночас Арсенал Мікеля Артети проводить один із найсильніших сезонів за останні роки. Лондонці впевнено пройшли турнірну дистанцію і демонструють яскравий атакувальний футбол.

Перший матч може не визначити переможця пари, але саме він задасть тон усьому протистоянню.

Матч у Мадриді обіцяє стати справжньою шаховою партією між двома топ-тренерами. І ціна помилки тут – фінал Ліги чемпіонів.