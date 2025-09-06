Георгій Бущан приєднався до житомирського Полісся. 31-річний воротар збірної України виступатиме за "вовків" на правах оренди, повідомляє 24 канал із посиланням на офіційний сайт клубу.

Де грав Бущан до Полісся?

Георгій Бущан дев'ять місяців провів у Саудівській Аравії. Український голкіпер лише у січні 2025 року покинув київське Динамо та перейшов у Аль-Шабаб з Ер-Ріяда.

Саудити заплатили три мільйони євро за трансфер Георгія Бущана. Воротар збірної України підписав контракт з "білими левами" на два з половиною роки – до літа 2027 року.

Проте в Аль-Шабабі у Бущана кар'єра не пішла. З моменту переходу у саудівський клуб Георгій зіграв всього лише у 13 матчах, пропустивши 28 голів.

Востаннє український голкіпер зіграв за "білих левів" 29 серпня 2025 року. У тому матчі Аль-Шабаб зазнав нищівної поразки від Аль-Халіджу з розгромним рахунком 1:4.

Цікаво. Георгій Бущан отримував солідні кошти в Аль-Шабабі. Зарплата воротаря у саудівському клубі – 1,53 мільйона євро на рік без урахування бонусів.

Нещодавно Георгій Бущан отримав виклик у збірну України, адже Андрій Лунін покинув "синьо-жовтих" через травму. Востаннє новачок Полісся потрапляв у заявку національної команди на Євро-2024.

5 вересня збірна України зіграла проти Франції у відборі на ЧС-2026 року. А після матчу, хоч Георгій Бущан і не брав участь, з'явилась інформація про перехід футболіста у Полісся.

Вже 6 вересня житомиряни підтвердили перехід Бущана. Георгій виступатиме за "вовків" протягом сезону 2025/2026. Сума оренди голкіпера склала п'ять мільйонів доларів.

Що відомо про кар'єру Бущана в Україні?