Георгий Бущан присоединился к житомирскому Полесью. 31-летний вратарь сборной Украины будет выступать за "волков" на правах аренды, сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт клуба.

Где играл Бущан до Полесья?

Георгий Бущан девять месяцев провел в Саудовской Аравии. Украинский голкипер только в январе 2025 года покинул киевское Динамо и перешел в Аль-Шабаб из Эр-Рияда.

Саудиты заплатили три миллиона евро за трансфер Георгия Бущана. Вратарь сборной Украины подписал контракт с "белыми львами" на два с половиной года – до лета 2027 года.

Однако в Аль-Шабабе у Бущана карьера не пошла. С момента перехода в саудовский клуб Георгий сыграл всего лишь в 13 матчах, пропустив 28 голов.

Последний раз украинский голкипер сыграл за "белых львов" 29 августа 2025 года. В том матче Аль-Шабаб потерпел сокрушительное поражение от Аль-Халиджу с разгромным счетом 1:4.

Интересно. Георгий Бущан получал солидные средства в Аль-Шабабе. Зарплата вратаря в саудовском клубе – 1,53 миллиона евро в год без учета бонусов.

Недавно Георгий Бущан получил вызов в сборную Украины, ведь Андрей Лунин покинул "сине-желтых" из-за травмы. Последний раз новичок Полесья попадал в заявку национальной команды на Евро-2024.

5 сентября сборная Украины сыграла против Франции в отборе на ЧМ-2026 года. А после матча, хоть Георгий Бущан и не принимал участие, появилась информация о переходе футболиста в Полесье.

Уже 6 сентября житомиряне подтвердили переход Бущана. Георгий будет выступать за "волков" в течение сезона 2025/2026. Сумма аренды голкипера составила пять миллионов долларов.

Что известно о карьере Бущана в Украине?