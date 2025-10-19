Обидві команди у нинішньому сезоні демонструють результативний футбол. Тож глядачі на трибунах стадіону України стали свідками справжнього видовища, пише 24 Канал.

Як завершився матч Карпати – Епіцентр?

У першому таймі футболісти Карпат та Епіцентру не змогли змінити нулі на табло, залишивши найцікавіше на другу половину зустрічі.

На 50-й хвилині м'яч опинився у воротах голкіпера Епіцентра Білика. Бразилець Бруніньйо сильним ударом не зміг переграти воротаря, але на добиванні першим був Костенко. Та радість "левів" була недовгою. Арбітр скасував взяття воріт зафіксувавши офсайд після перегляду ВАР.

Після цього моменту голи посипалися як з рогу достатку. Упродовж чотирьох хвилин два м'ячі залетіли у ворота Домчака – відзначилися Миронюк та екскарпатівець Климець.

Команда Лупашка не забарилася з відповіддю. Після масованої атаки першим на добиванні опинився Пауло Вітор, який скоротив розрив у рахунку.

За п'ять хвилин до завершення матчу гості забили третій гол 18-річному Назару Домчаку. Точним ударом відзначився Мороз.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Епіцентру з рахунком 3:1.

Карпати – Епіцентр 1:3

Голи: Пауло Вітор, 62 – Миронюк, 57, Климець, 61, Мороз, 85

Відео голів у матчі Карпати – Епіцентр

Яке турнірне положення Карпат та Епіцентру?

Завдяки виїзній перемозі Епіцентр залишив останній рядок у таблиці УПЛ. У команди Сергія Нагорняка 6 очок у 9 матчах та 14 сходинка.

Карпати залишилися на 10-му місці в таблиці. Підопічні Владислава Лупашка набрали 11 балів у 9 поєдинках.

У наступному турі Карпати та Рух зустрінуться у львівському дербі (25 жовтня), а Епіцентр на виїзді зіграє проти Олександрії (24 жовтня).

