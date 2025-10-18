Матч Полесье – Шахтер состоялся в субботу, 18 октября. До отчетного поединка "горняки" еще ни разу не забивали "волкам" в рамках чемпионата УПЛ, пишет 24 Канал.

Как завершился матч Полесье – Шахтер?

После стартового свистка арбитра в Житомире начался сильный дождь. Неблагоприятная погода донимала обеим командам демонстрировать качественный футбол. Особенно страдали техничные бразильцы Шахтера.

Впрочем, на поле весь поединок шла ожесточенная борьба. Первыми могли открыть счет подопечные Арды Турана. Педриньо пробил с дальней дистанции, но мяч пролетел мимо стойки.

Житомиряне ответили моментом с участием обоих своих вингеров: Велетень замыкал передачу Брагару, однако не попал в ворота.

Футбольные качели продолжались до финального свистка. Ключевым стал момент на 87-й минуте: Эгиналду мог решить судьбу матча в пользу Шахтера, однако голкипер "волков" Волынец отразил удар вингера.

В конце встречи совсем горячо стало на тренерских скамьях обеих команд. Туран и Ротань очень эмоционально реагировали на каждое решение арбитра.

В итоге матч завершился боевой ничьей 0:0. Шахтер в пятый раз подряд не сумел поразить ворота житомирского Полесья.

Полесье – Шахтер 0:0

Видеообзор матча Полесье – Шахтер

