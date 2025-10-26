В чемпіонаті України 2025/2026 підійшов до завершення 10 тур УПЛ. Центральний матч вікенду був відкладений на вечір неділі. В ньому Динамо приймало лідера таблиці Кривбас, повідомляє 24 Канал.
Як Динамо опинилось позаду Кривбасу?
Криворіжці несподівано опинились на першому місці перед звітним туром. У свою чергу Динамо навпаки мало невдалу серію в останніх іграх. Команда п'ять разів поспіль зіграла внічию в чемпіонаті та двічі програла у Лізі конференцій.
Важливою подією для киян стало повернення в стартовий склад Андрія Ярмоленка. За чутками у вінгера був конфлікт із головним тренером, але це не завадило йому показати себе у звітному матчі.
При цьому Шовковський випустив гравця на місці центрального нападника. І вже у першому таймі Динамо потішило фанатів та гарантувало собі три очки.
Динамо – Кривбас 4:0
Голи: Попов, 15, Караваєв, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1.
Рахунок на 15-й хвилині відкрив Попов після подачі Караваєва з кутового. А вже за кілька хвилин сам Олександр подвоїв перевагу Динамо також після стандарту.
Що ж стосується Ярмоленка, то саме йому вдалось довести рахунок до розгромного. Андрій завершив контратаку киян, добивши м'яч у порожні ворота після асисту від того ж таки Караваєва.
Для нападника цей гол став 115-им в чемпіонаті України і він став ще ближчим до рекорду Максима Шацьких (124). На цьому де-факто Кривбас змирився із поразкою. Добити суперника вже наприкінці другого тайму вирішив Герреро, який вийшов на заміну.
Динамо у сезоні 2025/2026
- Перемога над Кривбасом покращила становище Динамо в чемпіонаті України. Команда Олександра Швковського обійшла криворіжців та піднялась на друге місце в УПЛ.
- Кияни мають у своєму активі по 5 перемог та нічиїх в УПЛ цього сезону. "Біло-сині" відстають від Шахтаря лише на один бал і саме з "гірниками" Динамо зіграє за тиждень у Львові (2 листопада).
- Проте у єврокубках становище киян не тішить. Команда цього сезону не змогла пройти кваліфікацію ані в Лізі чемпіонів, ані в Лізі Європи.
- Динамо потрапило в основну стадію Ліги конференцій, проте стартувало там з двох поразок від Крістал Пелес та Самсунспора. У турнірній таблиці "біло-сині" посідають аж 34-те місце.