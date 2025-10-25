Напередодні з'явилася новина, начебто Андрій Ярмоленко стане граючим тренером Динамо. Президент столичного клубу Ігор Суркіс дав однозначну відповідь на гарячу тему, пише 24 Канал з посиланням на BLIK.UA.

Що сказав Суркіс про призначення Ярмоленка?

Ігор Михайлович заперечив інсайд про призначення головним тренером команди Андрія Ярмоленка.

Це повна маячня, а нісенітниці я не коментую,

– заявив Ігор Суркіс.

Зазначимо, що чутки про заміну Андрієм Ярмоленком Олександра Шовковського з'явилися напередодні центрального матчу 10-го туру УПЛ Динамо – Кривбас. Попереду киян очікують два поспіль протистояння з донецьким Шахтарем: у Кубку України (29 жовтня) та чемпіонаті України (2 листопада).

Наразі у команди Олександра Шовковського неприємна серія з шести матчів без перемог. У разі посилення кризи на тренерському містку Динамо можуть відбутися зміни.

Хто може очолити Динамо?