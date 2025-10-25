Напередодні з'явилася новина, начебто Андрій Ярмоленко стане граючим тренером Динамо. Президент столичного клубу Ігор Суркіс дав однозначну відповідь на гарячу тему, пише 24 Канал з посиланням на BLIK.UA.
До теми Несподівана заміна Шовковському: Динамо може очолити граючий тренер
Що сказав Суркіс про призначення Ярмоленка?
Ігор Михайлович заперечив інсайд про призначення головним тренером команди Андрія Ярмоленка.
Це повна маячня, а нісенітниці я не коментую,
– заявив Ігор Суркіс.
Зазначимо, що чутки про заміну Андрієм Ярмоленком Олександра Шовковського з'явилися напередодні центрального матчу 10-го туру УПЛ Динамо – Кривбас. Попереду киян очікують два поспіль протистояння з донецьким Шахтарем: у Кубку України (29 жовтня) та чемпіонаті України (2 листопада).
Наразі у команди Олександра Шовковського неприємна серія з шести матчів без перемог. У разі посилення кризи на тренерському містку Динамо можуть відбутися зміни.
Хто може очолити Динамо?
- Нагадаємо, що Олександр Шовковський очолив київське Динамо після відходу з команди Мірчи Луческу. За підсумком сезону-2024/25 "біло-сині" стали чемпіонами України.
- У кваліфікації до Ліги чемпіонів та Ліги Європи команда Шовковського програла три матчі, опинившись у Лізі конференцій. Вже тоді з'явилися перші чутки про зміни на посаді головного тренера.
- Серед кандидатур називалися імена Ігора Йовічевича, Юрія Вернидуба, Романа Григорчука та навіть експомічника Зінедіна Зідана Давіда Беттоні.
- Ексфутболіст Динамо Олег Саленко у коментарі Meta рекомендував на посаду головного тренера Юрія Максимова та Юрія Калитвинцева.