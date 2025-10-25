Попереду київське Динамо очікує складний календар. У разі провальних результатів новим головним тренером може стати Андрій Ярмоленко, пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Динамо Київ Inside.

Чому Ярмоленко може очолити Динамо?

За інформацією джерела, на цей момент власники клубу не планують знімати з посади головного тренера Олександра Шовковського. Вирішальними у його подальшій долі стануть найближчі матчі. Окрема увага надається двобоям із Шахтарем в рамках чемпіонату та Кубка України.

У разі невдач команду очолить граючий тренер – Андрій Ярмоленко. Інсайдери зазначають, що власники клубу захоплюються вдалими прикладами улюблених закордонних клубів – Мілана та Челсі.

У сезоні-1996/97 легендарний нідерландець Рууд Гулліт, що сяяв у Мілані, став граючим тренером Челсі, який привів до першого трофея за 26 років – Кубка Англії.

Ще успішнішим став його наступник – Джанлука Віаллі. Форвард здобув зі своїми партнерами по команді п'ять трофеїв: Кубок кубків, Суперкубок УЄФА, Кубок Англії, Кубок ліги та Суперкубок Англії.

Тож цілком ймовірно, що наступним тренером Динамо може стати Андрій Ярмоленко, який охолов до посади спортивного директора.

Що відомо про конфлікт Шовковського та Ярмоленка?