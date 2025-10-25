Впереди киевское Динамо ожидает сложный календарь. В случае провальных результатов новым главным тренером может стать Андрей Ярмоленко, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

Почему Ярмоленко может возглавить Динамо?

По информации источника, на данный момент владельцы клуба не планируют снимать с должности главного тренера Александра Шовковского. Решающими в его дальнейшей судьбе станут ближайшие матчи. Отдельное внимание уделяется поединкам с Шахтером в рамках чемпионата и Кубка Украины.

В случае неудач команду возглавит играющий тренер – Андрей Ярмоленко. Инсайдеры отмечают, что владельцы клуба восхищаются удачными примерами любимых зарубежных клубов – Милана и Челси.

В сезоне-1996/97 легендарный нидерландец Рууд Гуллит, сиявший в Милане, стал играющим тренером Челси, который привел к первому трофею за 26 лет – Кубка Англии.

Еще более успешным стал его преемник – Джанлука Виалли. Форвард добыл со своими партнерами по команде пять трофеев: Кубок кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии.

Поэтому вполне вероятно, что следующим тренером Динамо может стать Андрей Ярмоленко, который охладел к должности спортивного директора.

Что известно о конфликте Шовковского и Ярмоленко?