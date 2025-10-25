Впереди киевское Динамо ожидает сложный календарь. В случае провальных результатов новым главным тренером может стать Андрей Ярмоленко, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Динамо Киев Inside.
Читайте также Конфликтует с Шовковским, бил Степаненко: интересные факты об Андрее Ярмоленко
Почему Ярмоленко может возглавить Динамо?
По информации источника, на данный момент владельцы клуба не планируют снимать с должности главного тренера Александра Шовковского. Решающими в его дальнейшей судьбе станут ближайшие матчи. Отдельное внимание уделяется поединкам с Шахтером в рамках чемпионата и Кубка Украины.
В случае неудач команду возглавит играющий тренер – Андрей Ярмоленко. Инсайдеры отмечают, что владельцы клуба восхищаются удачными примерами любимых зарубежных клубов – Милана и Челси.
В сезоне-1996/97 легендарный нидерландец Рууд Гуллит, сиявший в Милане, стал играющим тренером Челси, который привел к первому трофею за 26 лет – Кубка Англии.
Еще более успешным стал его преемник – Джанлука Виалли. Форвард добыл со своими партнерами по команде пять трофеев: Кубок кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии.
Поэтому вполне вероятно, что следующим тренером Динамо может стать Андрей Ярмоленко, который охладел к должности спортивного директора.
Что известно о конфликте Шовковского и Ярмоленко?
- Напомним, что нездоровая атмосфера в Динамо возникла из-за провальных результатов в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во время одной из тренировок возникла спор между Александром Шовковским и Андреем Ярмоленко.
- По информации Игоря Бурбаса, главный тренер Динамо выгнал с тренировки лидера команды из-за недостаточной самоотдачи. Интересно, что оба участника конфликта опровергли информацию блогера.
- Однако впоследствии Шовковский назвал "странным" решение Ярмоленко не возвращаться в Украину после матча с Кристал Пелесом. Хотя игрок отпросился у тренера и президента Динамо по семейным обстоятельствам.
- Известный комментатор Виктор Вацко сообщил, что Андрей Ярмоленко пользуется авторитетом среди футболистов. А вот нынешний главный тренер не может этим похвастаться. Вроде бы из-за этого между ними возник конфликт.