Київське Динамо після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів розглядало кандидатуру Давіда Беттоні, як підсилення тренерського штабу Олександра Шовковського. Відомий фахівець повинен був курувати ключові питання в роботі клубу, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

Читайте також Ярмоленко зірвався на лаву запасних після провалу Динамо в єврокубку: відео емоцій легенди

Чому помічник Зідана не опинився в Динамо?

Президент Динамо Ігор Суркіс запросив Давіда Беттоні до Польщі, де команда готувалася до гри з ізраїльським Маккабі в рамках кваліфікації Ліги Європи. 53-річний француз спілкувався з Олександром Шовковським та менеджментом клубу.

Я мав довгу розмову з головним тренером Олександром Шовковським. Клуб розглядав мене як радника, який запропонує план розвитку клубу – з погляду стратегії, тактики та розвитку молоді. В останній момент щось змінилося, вони змінили свою думку, хоча президент був дуже активним в переговорах,

– повідомив Беттоні.

Експомічник Зідана презентував президенту Динамо проєкт з розвитку клубу, але зрештою керівництво відмовилося від співпраці.

"Ми обговорювали з президентом моє призначення в Динамо на позиції технічного директора чи радника, яку він особисто бачив в чотирьох пунктах. Поради першій команді з розвитку технічного та тактичного тренувального процесу. Друге – як розвивати академію, бо для мене Динамо – клуб, який завжди мав хороших своїх футболістів. Третє – поради по селекції. Я маю вагу і знайомства, які можуть вплинути на хороші переходи футболістів. І ще одне – поради щодо фізичної підготовки, харчування та лікування.

Була навіть ідея привозити топфахівців з Реалу Мадрид. Наприклад, нутриціолога (фахівець з харчування – 24 Канал), який би дав правильні поради. У мене вже є розписаний проєкт, який я презентував президенту. Ми все обговорювали з Ігорем Суркісом, але в останній момент отримали, скажімо, негативну відповідь", – розповів Беттоні.

Що відомо про Давіда Беттоні?