Киевское Динамо после вылета из квалификации Лиги чемпионов рассматривало кандидатуру Давида Беттони, в качестве усиления тренерского штаба Александра Шовковского. Известный специалист должен был курировать ключевые вопросы в работе клуба, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

Читайте также Ярмоленко сорвался на скамейку запасных после провала Динамо в еврокубке: видео эмоций легенды

Почему помощник Зидана не оказался в Динамо?

Президент Динамо Игорь Суркис пригласил Давида Беттони в Польшу, где команда готовилась к игре с израильским Маккаби в рамках квалификации Лиги Европы. 53-летний француз общался с Александром Шовковским и менеджментом клуба.

Я имел долгий разговор с главным тренером Александром Шовковским. Клуб рассматривал меня как советника, который предложит план развития клуба – с точки зрения стратегии, тактики и развития молодежи. В последний момент что-то изменилось, они изменили свое мнение, хотя президент был очень активным в переговорах,

– сообщил Беттони.

Экс-помощник Зидана представил президенту Динамо проект по развитию клуба, но в итоге руководство отказалось от сотрудничества.

"Мы обсуждали с президентом мое назначение в Динамо на позиции технического директора или советника, которую он лично видел в четырех пунктах. Советы первой команде по развитию технического и тактического тренировочного процесса. Второе – как развивать академию, потому что для меня Динамо – клуб, который всегда имел хороших своих футболистов. Третье – советы по селекции. Я имею вес и знакомства, которые могут повлиять на хорошие переходы футболистов. И еще одно – советы по физической подготовке, питание и лечение.

Была даже идея привозить топ-специалистов из Реала Мадрид. Например, нутрициолога (специалист по питанию – 24 Канал), который бы дал правильные советы. У меня уже есть расписанный проект, который я презентовал президенту. Мы все обсуждали с Игорем Суркисом, но в последний момент получили, скажем, отрицательный ответ", – рассказал Беттони.

Что известно о Давиде Беттони?