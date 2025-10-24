Турецкий клуб разбил киевлян, которые играли без ветерана команды Андрея Ярмоленко, со счетом 3:0. Бывший футболист Динамо Олег Саленко прокомментировал отсутствие 36-летнего флангового полузащитника в заявке "бело-синих" на матч 2-го тура Лиги конференций, передает 24 Канал со ссылкой на Footboom.

Саленко не верит в причину отсутствия Ярмоленко на матче против Самсунспора?

Официальный сайт Динамо сообщал, что Ярмоленко пропустит игру против Самсунспора из-за простуды. Однако Саленко не верит в такую причину отсутствия Андрея Николаевича. По его мнению, Ярмоленко просто не захотел ехать в Турцию и участвовать в позорной игре киевлян.

Отметим, что Динамо за целый матч не смогло нанести ни одного удара в створ турецких ворот.

Вы думаете Ярмоленко действительно заболел, как нам рассказали? Нет, конечно. Андрей просто не захотел участвовать в этом позоре, просто не захотел ехать и все. Такая нынче атмосфера в Динамо,

– заявил Саленко.

Также бывший нападающий Динамо добавил, что после игры не может назвать ни одного динамовца, который сделал на турецком поле все, что мог. По словам Саленко, в этом и кроется вся трагедия киевлян, ведь в игре Самсунспора нет ничего особенного. Олег Анатольевич припомнил, как в прошлом забивал и побеждал турецкие команды.

По информации портала Transfermarkt, Ярмоленко принял участие в 12-ти матчах текущего сезона-2025/2026 за Динамо, в которых не запомнился результативными действиями.

