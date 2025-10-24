Турецкий клуб разбил киевлян, которые играли без ветерана команды Андрея Ярмоленко, со счетом 3:0. Бывший футболист Динамо Олег Саленко прокомментировал отсутствие 36-летнего флангового полузащитника в заявке "бело-синих" на матч 2-го тура Лиги конференций, передает 24 Канал со ссылкой на Footboom.
Саленко не верит в причину отсутствия Ярмоленко на матче против Самсунспора?
Официальный сайт Динамо сообщал, что Ярмоленко пропустит игру против Самсунспора из-за простуды. Однако Саленко не верит в такую причину отсутствия Андрея Николаевича. По его мнению, Ярмоленко просто не захотел ехать в Турцию и участвовать в позорной игре киевлян.
Отметим, что Динамо за целый матч не смогло нанести ни одного удара в створ турецких ворот.
Вы думаете Ярмоленко действительно заболел, как нам рассказали? Нет, конечно. Андрей просто не захотел участвовать в этом позоре, просто не захотел ехать и все. Такая нынче атмосфера в Динамо,
– заявил Саленко.
Также бывший нападающий Динамо добавил, что после игры не может назвать ни одного динамовца, который сделал на турецком поле все, что мог. По словам Саленко, в этом и кроется вся трагедия киевлян, ведь в игре Самсунспора нет ничего особенного. Олег Анатольевич припомнил, как в прошлом забивал и побеждал турецкие команды.
По информации портала Transfermarkt, Ярмоленко принял участие в 12-ти матчах текущего сезона-2025/2026 за Динамо, в которых не запомнился результативными действиями.
Что известно о конфликте Ярмоленко и Шовковского?
Напомним, что между опытным футболистом и главным тренером Динамо "пробежала черная кошка". Еще в августе ходили слухи о вероятном конфликте между Ярмоленко и Шовковским, которые вспыхнули с новой силой уже в октябре.
В августе Шовковский выгнал ветерана с тренировки киевлян из-за ненадлежащего подхода к работе. А уже в октябре Ярмоленко покинул расположение Динамо в Польше после матча Лиги конференций против английского Кристал Пэлас. Андрей объяснил свой отъезд семейными обстоятельствами. Это удивило главного наставника "бело-синих", о чем он открыто заявил на пресс-конференции.
Впоследствии Ярмоленко вернулся в Украину и возобновил работу со столичной командой.
Известный комментатор Виктор Вацко в своей авторской программе на ютубе Вацко on air попытался объяснить причину конфликта между Ярмоленко и Шовковским.