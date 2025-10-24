Турецький клуб розбив киян, які грали без ветерана команди Андрія Ярмоленка, з рахунком 3:0. Колишній футболіст Динамо Олег Саленко прокоментував відсутність 36-річного флангового півзахисника у заявці "біло-синіх" на матч 2-го туру Ліги конференцій, передає 24 Канал із посиланням на Footboom.

Саленко не вірить у причину відсутності Ярмоленка на матчі проти Самсунспора?

Офіційний сайт Динамо повідомляв, що Ярмоленко пропустить гру проти Самсунспора через застуду. Однак Саленко не вірить у таку причину відсутності Андрія Миколайовича. На його думку, Ярмоленко просто не захотів їхати у Туреччину та брати участь у ганебній грі киян.

Відзначимо, що Динамо за цілий матч не спромоглось завдати жодного удару у площину турецьких воріт.

Ви думаєте Ярмоленко дійсно захворів, як нам розповіли? Ні, звичайно. Андрій просто не захотів брати участь в цій ганьбі, просто не захотів їхати і все. Така нині атмосфера в Динамо,

– заявив Саленко.

Також колишній нападник Динамо додав, що після гри не може назвати жодного динамівця, який зробив на турецькому полі усе, що міг. За словами Саленка, у цьому й криється уся трагедія киян, адже у грі Самсунспора немає нічого особливого. Олег Анатолійович пригадав, як у минулому забивав і перемагав турецькі команди.

За інформацією порталу Transfermarkt, Ярмоленко взяв участь у 12-ти матчах поточного сезону-2025/2026 за Динамо, у яких не запам'ятався результативними діями.

