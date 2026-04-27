Ранее Ярмоленко утверждал, что летом может завершить карьеру игрока. По словам Суркиса в комментарии Суркису в комментарии УПЛ.ТВ, решение будет полностью за вингером.

Что сказал Суркис о будущем Ярмоленко?

Президент Динамо пока не может точно сказать, в какой роли Андрей Ярмоленко в следующем сезоне будет в киевском клубе: футболиста или представителя менеджмента.

Суркис предоставил капитану карт-бланш в решении собственной судьбы. Андрей сейчас проходит курсы УЕФА и серьезно готовится к работе спортивным директором. В то же время президент шутит, что заканчивать с футболом рано, когда Ярмоленко забивает мячи пятой, как в сверхрезультативном матче с Кривбассом.

Если он захочет, то будет играть дальше. Ярмоленко приносит команде пользу. Может, он не может играть 90 минут, но даже когда он на скамейке запасных и в раздевалке – это очень большая помощь тренеру. Будет ли у Ярмоленко рекорд по голам? У меня ощущение, что в ближайших матчах он его побьет. Еще в этом сезоне,

– заявил Суркис.

Сколько голов осталось Ярмоленко до рекорда?

После дубля в ворота Кривбасса в матче, который стал, по информации пресс-службы УПЛ, самым результативным в истории лиги, Андрей Ярмоленко имеет в своем активе 121 гол в чемпионате Украины за все время выступлений.

Лишь двое игроков забивали больше: у Сергея Реброва 123 гола, у Максима Шацких 124 результативных удара.

Андрей Ярмоленко 36 лет, он вернулся в Динамо в 2023 году после длительного периода выступлений в чемпионатах Германии, Англии и ОАЭ.