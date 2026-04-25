Проте під час гри стався неприємний інцидент: один із гравців Буковини, Артур Бусько, раптово впав на поле. Телеграм-канал "ТаТоТаке" опублікував відео з 28-річним футболістом, у якому він поділився своїм станом після цього випадку.

Який стан у Артура Буська?

Бусько звернувся до своїх прихильників із словами вдячності за підтримку. Щодо свого здоров'я, спортсмен повідомив, що пройшов низку медичних обстежень, які показали, що зі станом його здоров'я все гаразд.

Хотів би усім подякувати за підтримку. Мені дуже приємно. Що на рахунок мого здоров'я – наразі пройшов багато обстежень, всі обстеження показали, слава Богу, що зі мною все гаразд. Сподіваюсь, ви мене скоро побачите на футбольному полі,

– сказав Бусько.

Футболіст уже пройшов усі доступні медичні обстеження в Чернівцях. Для повної оцінки стану здоров'я та остаточного підтвердження результатів йому ще належить додаткове дослідження в київському Інституті серця.

Після цього обстеження стане можливим точніше визначити його повернення до тренувань і участі в офіційних матчах.

Що відомо про Буковину?

Чернівецький футбольний клуб вперше за 32 роки офіційно здобув підвищення до Української Прем'єр-ліги. Команда гарантувала собі місце в елітному дивізіоні українського футболу достроково – за шість турів до завершення сезону Першої ліги. Востаннє Буковина виступала в найвищому дивізіоні у сезоні 1993/1994, коли турнір називався Вищою лігою.

Дострокове підвищення стало можливим після того, як Лівий Берег, який займав третє місце, зіграв унічию з Нивою. Це гарантує, що Буковина не опуститься нижче другого місця, що автоматично забезпечує вихід до Прем'єр-ліги.