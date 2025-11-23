Гости одержали волевую победу со счетом 3:1. Эффектную точку в поединке поставил Андер Баррентечеа, который запомнит эту встречу на всю жизнь, информирует 24 Канал.

Как Баррентечеа отметился шедевром?

23-летний форвард вышел на поле в середине второго тайма. А на 82-й минуте он забил гол, который многие пользователи в сети уже называют претендентом на премию Пушкаша.

Испанец подарил болельщикам настоящий футбольный шедевр. Он подхватил мяч на своей половине поля и заметил, что голкипер хозяев Серхио Эррера далеко вышел из ворот.

Баррентечеа не медлил и решил нанести удар примерно с 50 метров. Он выдался точным и по идеальной траектории влетел в сетку, чем вызвал настоящий экстаз на трибунах, где располагались фанаты гостей.

Гол Баррентечеа с центра поля: смотрите видео

Ander Barrenetxea marcó este golazo en El Sadar para poner el 1-3 de la @RealSociedad El donostiarra, que en un mes cumplirá 24 años, por fin está teniendo la continuidad y regularidad que necesitaba para explotar. Ojalá le respeten las lesiones y siga así



23 ноября, 2025

К слову. После этой победы Реал Сосьедад поднялся на десятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Баски после 13 туров имеют в своем активе 16 очков.

Отметим, что в следующем поединке подопечные Серхио Франсиско сыграют против Вильярреала. Игра состоится 30 ноября и начнется в 15:00 по киевскому времени.

Что известно об Андере Баррентечеа?

23-летний испанец является воспитанником Реал Сосьедада, в составе которого дебютировал в сезоне-2018/2019.

За первую команду уже провел 212 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 16 результативных передач (данные Transfermarkt).

Является победителем Кубка Испании, а также чемпионом Европы среди юношей до 19 лет.

Напомним, что ранее невероятным голом в матче юношеских команд Динамо и Шахтера отметился Константин Губенко. Ему забить помог порыв ветра, который изменил траекторию полета мяча.