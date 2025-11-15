Товариський поєдинок Ангола – Аргентина відбувся у п'ятницю, 14 листопада. За цей поєдинок чемпіони світу отримали солідний гонорар, повідомляє 24 Канал з AS.

Скільки заробила Аргентина за матч з Анголою?

Зустріч у Луанді на стадіоні "11 листопада" стала частиною святкування 50-річчя незалежності Анголи. Африканська країна зуміла домовитися з Аргентинською футбольною асоціацією про проведення матчу завдяки привабливій фінансовій пропозиції.

За інформацією джерела, ангольці заплатили Аргентині 12 мільйонів доларів. Окремим пунктом була прописана обов'язкова участь у матчі її лідера Ліонеля Мессі, який є головною зіркою "альбіселесте".

Зазначимо, що перемогу у товариському матчі здобула Аргентина. Голами у гостей відзначилися Лаутаро Мартінес та Ліонель Мессі. Ці ж футболісти записали на свій рахунок по асисту.

Зазначимо, що капітан збірної Аргентини відіграв практично весь матч. Головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні замінив Мессі на 86-й хвилині зустрічі.

Довідка. Збірна Анголи у рейтингу ФІФА займає 89 місце. Натомість чинні чемпіони світу посідають другу сходинку за Іспанією.

Чи зіграє Мессі на ЧС-2026?