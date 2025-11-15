Товариський поєдинок Ангола – Аргентина відбувся у п'ятницю, 14 листопада. За цей поєдинок чемпіони світу отримали солідний гонорар, повідомляє 24 Канал з AS.
Скільки заробила Аргентина за матч з Анголою?
Зустріч у Луанді на стадіоні "11 листопада" стала частиною святкування 50-річчя незалежності Анголи. Африканська країна зуміла домовитися з Аргентинською футбольною асоціацією про проведення матчу завдяки привабливій фінансовій пропозиції.
За інформацією джерела, ангольці заплатили Аргентині 12 мільйонів доларів. Окремим пунктом була прописана обов'язкова участь у матчі її лідера Ліонеля Мессі, який є головною зіркою "альбіселесте".
Зазначимо, що перемогу у товариському матчі здобула Аргентина. Голами у гостей відзначилися Лаутаро Мартінес та Ліонель Мессі. Ці ж футболісти записали на свій рахунок по асисту.
Зазначимо, що капітан збірної Аргентини відіграв практично весь матч. Головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні замінив Мессі на 86-й хвилині зустрічі.
Довідка. Збірна Анголи у рейтингу ФІФА займає 89 місце. Натомість чинні чемпіони світу посідають другу сходинку за Іспанією.
Чи зіграє Мессі на ЧС-2026?
У вересні цього року збірна Аргентини кваліфікувалася на чемпіонат світу-2026, посівши перше місце у турнірній таблиці. Майбутній Мундіаль стане вісімнадцятим для "альбіселесте".
Ліонель Мессі відіграв у кваліфікаційному турнірі 7 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 3 асисти. Загальна статистика виступів 38-річного аргентинця за збірну вражає: 196 матчів та 115 голів.
Нещодавно Мессі поділився своїми планами на найближчий Мундіаль. Бомбардир пообіцяв докласти максимум зусиль, щоб зіграти на ЧС-2026