Збірна Аргентини вже гарантувала собі путівку на Мундіаль. Мессі ж поки не завершив кар'єру в складі "альбіселесте", проте сам гравець ще розмірковує над можливістю поїхати на турнір, повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.
Мессі поїде на чемпіонат світу?
Нещодавно 38-річний Мессі продовжив угоду із Інтер Маямі, про що клуб повідомив інсайдер Фабріціо Романо. Тепер же Ліонель заявив, що має бажання виступити на чемпіонаті світу.
Можливість зіграти на чемпіонат світу – це щось неймовірне. Я хотів би бути в хорошій формі та допомогти своїй збірній. Але якщо поїду на турнір. Наступного року почну передсезонну підготовку з Інтер Маямі та подивлюся, чи зможу викладатися на всі сто. Тоді й ухвалю рішення. Дуже хочу поїхати. Ми перемогли у 2022 році, було б чудово захистити титул,
– заяви Мессі.
Нагадаємо, що Ліонель виступає за збірну з 2005 року. За цей час він награв за Аргентину 195 матчів, оформивши 114 голів. Мессі є одночасно найкращим бомбардиром та гвардійцем в історії своєї збірної.
У 2014 році гравець став срібним призером чемпіонату світу. Проте у 2022-му трофей таки підкорився Мессі, а сам нападник став найкращим гравцем турніру з сімома голами. Також на рахунку Ліонеля два тріумфи на Копа Америка та перемога у Фіналіссімі.
Чи зіграє збірна України на ЧС-2026?
- Команда Сергія Реброва потрапила у групу D кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Суперниками України стали Франція, Ісландія та Азербайджан.
- У перших чотирьох турах "синьо-жовті" набрали 7 очок, завдяки чому посідають друге місце у групі. Лідером є Франція (10 балів), тоді як Ісландія має чотири очки.
- Останні матчі у групі відбору на Мундіаль підопічні Реброва проведуть 13 листопада (проти Франції на виїзді) та 16 листопада (проти Ісландії номінально вдома).
- Напряму на ЧС-2026 вийде переможець групи. Своєю чергою команда, яка посяде друге місце, отримає путівку до плей-оф.
- Фінальна частина чемпіонату світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.