Збірна Аргентини вже гарантувала собі путівку на Мундіаль. Мессі ж поки не завершив кар'єру в складі "альбіселесте", проте сам гравець ще розмірковує над можливістю поїхати на турнір, повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

Мессі поїде на чемпіонат світу?

Нещодавно 38-річний Мессі продовжив угоду із Інтер Маямі, про що клуб повідомив інсайдер Фабріціо Романо. Тепер же Ліонель заявив, що має бажання виступити на чемпіонаті світу.

Можливість зіграти на чемпіонат світу – це щось неймовірне. Я хотів би бути в хорошій формі та допомогти своїй збірній. Але якщо поїду на турнір. Наступного року почну передсезонну підготовку з Інтер Маямі та подивлюся, чи зможу викладатися на всі сто. Тоді й ухвалю рішення. Дуже хочу поїхати. Ми перемогли у 2022 році, було б чудово захистити титул,

– заяви Мессі.

Нагадаємо, що Ліонель виступає за збірну з 2005 року. За цей час він награв за Аргентину 195 матчів, оформивши 114 голів. Мессі є одночасно найкращим бомбардиром та гвардійцем в історії своєї збірної.

У 2014 році гравець став срібним призером чемпіонату світу. Проте у 2022-му трофей таки підкорився Мессі, а сам нападник став найкращим гравцем турніру з сімома голами. Також на рахунку Ліонеля два тріумфи на Копа Америка та перемога у Фіналіссімі.

