Сборная Аргентины уже гарантировала себе путевку на Мундиаль. Месси же пока не завершил карьеру в составе "альбиселесте", однако сам игрок еще размышляет над возможностью поехать на турнир, сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Месси поедет на чемпионат мира?

Недавно 38-летний Месси продлил соглашение с Интер Майами, о чем клуб сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Теперь же Лионель заявил, что имеет желание выступить на чемпионате мира.

Возможность сыграть на чемпионат мира – это что-то невероятное. Я хотел бы быть в хорошей форме и помочь своей сборной. Но если поеду на турнир. В следующем году начну предсезонную подготовку с Интер Майами и посмотрю, смогу ли выкладываться на все сто. Тогда и приму решение. Очень хочу поехать. Мы победили в 2022 году, было бы здорово защитить титул,

– заявления Месси.

Напомним, что Лионель выступает за сборную с 2005 года. За это время он наиграл за Аргентину 195 матчей, оформив 114 голов. Месси является одновременно лучшим бомбардиром и гвардейцем в истории своей сборной.

В 2014 году игрок стал серебряным призером чемпионата мира. Однако в 2022-м трофей таки покорился Месси, а сам нападающий стал лучшим игроком турнира с семью голами. Также на счету Лионеля два триумфа на Копа Америка и победа в Финалиссиме.

