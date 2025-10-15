В этом поединке принял участие и Лионель Месси. Он отметился двумя результативными передачами, благодаря чему переписал историю футбола, сообщает 24 Канал со ссылкой на 433.

Какое достижение покорилось Месси?

38-летний игрок отдал ассисты в моментах со вторым и шестым голом. Они стали для него 59-м и 60-м в составе сборной Аргентины.

Это позволило Лионелю Месси стать лучшим ассистентом в истории сборных. Он превзошел показатель бразильца Неймара, который удерживал пальму первенства с 59 результативными передачами.

Лучшие ассистенты в истории сборных

Лионель Месси (Аргентина) – 60 Неймар (Бразилия) – 59 Лэндон Донован (США) – 58

Справка. Свой дебютный ассист Лионель Месси отдал за национальную сборную еще на чемпионате мира-2006. В том поединке Аргентина разгромила на тот момент еще Сербию и Черногорию со счетом 6:0.

Отметим, что накануне также исторический рекорд покорился Криштиану Роналду. Он стал лучшим бомбардиром в истории квалификации на чемпионаты мира.

Напомним, что после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 Лионель Месси заявлял, что не будет участвовать в следующем мировом первенстве. Однако этой осенью капитан "альбиселесте" намекнул, что это может произойти и окончательно он не исключает своего попадания в заявку.

Что известно о международной карьере Месси?