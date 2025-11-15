Товарищеский поединок Ангола – Аргентина состоялся в пятницу, 14 ноября. За этот поединок чемпионы мира получили солидный гонорар, сообщает 24 Канал з AS.
Сколько заработала Аргентина за матч с Анголой?
Встреча в Луанде на стадионе "11 ноября" стала частью празднования 50-летия независимости Анголы. Африканская страна сумела договориться с Аргентинской футбольной ассоциацией о проведении матча благодаря привлекательному финансовому предложению.
По информации источника, ангольцы заплатили Аргентине 12 миллионов долларов. Отдельным пунктом было прописано обязательное участие в матче ее лидера Лионеля Месси, который является главной звездой "альбиселесте".
Отметим, что победу в товарищеском матче одержала Аргентина. Голами у гостей отметились Лаутаро Мартинес и Лионель Месси. Эти же футболисты записали на свой счет по ассисту.
Отметим, что капитан сборной Аргентины отыграл практически весь матч. Главный тренер "альбиселесте" Лионель Скалони заменил Месси на 86-й минуте встречи.
Справка. Сборная Анголы в рейтинге ФИФА занимает 89-е место в рейтинге ФИФА. Зато действующие чемпионы мира занимают вторую строчку за Испанией.
Сыграет ли Месси на ЧМ-2026?
- В сентябре этого года сборная Аргентины квалифицировалась на чемпионат мира-2026, заняв первое место в турнирной таблице. Будущий Мундиаль станет восемнадцатым для "альбиселесте".
- Лионель Месси сыграл в квалификационном турнире 7 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Общая статистика выступлений 38-летнего аргентинца за сборную впечатляет: 196 матчей и 115 голов.
- Недавно Месси поделился своими планами на ближайший Мундиаль. Бомбардир пообещал приложить максимум усилий, чтобы сыграть на ЧМ-2026