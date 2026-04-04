Скандальная новость прилетела из Бразилии и может поставить крест на международной карьере одного из самых ярких футболистов поколения. Похоже, тренер окончательно сделал ставку на новую сборную без Неймара, сообщает 24 Канал.

Почему Неймар может пропустить ЧМ-2026?

По информации журналиста Globo Андре Лоффредо, Карло Анчелотти не планирует включать Неймара в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Итальянский специалист не видит игрока в своей системе и не понимает, почему вокруг его возможного вызова возникает такой резонанс.

Оценка выступлений Неймара в последние месяцы свидетельствует, что он даже не приближается к месту в финальной заявке команды.

Неймар в сборной Бразилии

Последний матч за сборную Бразилии Неймар провел еще в октябре 2023 года, после чего получил серьезную травму колена и надолго выбыл из игры.

Несмотря на попытки восстановить форму и даже изменить подход к нагрузкам, это не убедило тренерский штаб. В марте игрок уже остался вне заявки на товарищеские матчи сборной.

Сам Неймар надеялся на вызов и даже отказался участвовать в выездных матчах Сантоса, чтобы не получить травму.

По неофициальной информации, Карло Анчелотти делает ставку на более динамичных футболистов, что лучше вписываются в современную модель игры команды.

