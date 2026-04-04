Скандальна новина прилетіла з Бразилії і може поставити хрест на міжнародній кар'єрі одного з найяскравіших футболістів покоління. Схоже, тренер остаточно зробив ставку на нову збірну без Неймара, повідомляє 24 Канал.

Чому Неймар може пропустити ЧС-2026?

За інформацією журналіста Globo Андре Лоффредо, Карло Анчелотті не планує включати Неймара до заявки збірної Бразилії на ЧС-2026.

Італійський фахівець не бачить гравця у своїй системі та не розуміє, чому навколо його можливого виклику виникає такий резонанс.

Оцінка виступів Неймара в останні місяці свідчить, що він навіть не наближається до місця у фінальній заявці команди.

Неймар у збірній Бразилії

Останній матч за збірну Бразилії Неймар провів ще у жовтні 2023 року, після чого отримав серйозну травму коліна і надовго вибув із гри.

Попри спроби відновити форму і навіть змінити підхід до навантажень, це не переконало тренерський штаб. У березні гравець уже залишився поза заявкою на товариські матчі збірної.

Сам Неймар сподівався на виклик і навіть відмовився брати участь у виїзних матчах Сантоса, щоб не зазнати травми.

За неофіційною інформацією, Карло Анчелотті робить ставку на більш динамічних футболістів, що краще вписуються у сучасну модель гри команди.

