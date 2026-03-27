23-річний форвард травмувався напередодні товариського матчу національної команди. У гравця діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна, пише TyC Sports.
Дивіться також "Ідіот, на що витрачав свій час": Ліонель Мессі публічно дорікнув самому собі
Що відомо про травму Панічеллі?
Нападник французького Страсбурга зазнав ушкодження під час тренувального заняття збірної Аргентини перед контрольним матчем з Мавританією.
Футболіст залишив тренувальне поле в сльозах, чекаючи на результати обстежень, які мали б остаточно підтвердити ступінь травми.
Наразі терміни відновлення Панічеллі невідомі, але зазначається, що футболіст не встигне повернутися на поле до початку чемпіонату світу-2026.
Панічеллі був одним із найкращих бомбардирів сезону
У поточному сезоні форвард демонстрував відмінну результативність у Лізі 1, очолюючи бомбардирські перегони з 16 голами. Його форма робила нападника одним із претендентів на місце у заявці збірної Аргентини на чемпіонат світу-2026.
Це вже не перша серйозна травма в кар'єрі Панічеллі: раніше він також пропускав тривалий період через пошкодження хрестоподібних зв’язок.
Нападник дебютував у складі збірної Аргентини наприкінці 2025 року, вийшовши на поле на 86-й хвилині в товариському матчі проти Анголи. Тоді Панічеллі замінив Мессі.
Збірна Аргентини на ЧС-2026
- На чемпіонаті світу збірна Аргентини потрапила до групи J, де зіграє з Австрією, Алжиром та Йорданією.
- До цьогорічної світової першості аргентинці підходять у статусі чинних переможців турніру.
- Наразі невідомо, чи зіграє на мундіалі головна зірка Аргентини Лео Мессі. Як пише Sky Sports, наставник збірної Ліонель Скалоні зробить все можливе, щоб переконати гравця поїхати на чемпіонат.