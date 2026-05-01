На власному ютуб-каналі Олександр Поворознюк заговорив про кандидатуру Мирона Маркевича на пост головного тренера збірної України. Президент Інгульця не у захваті від такого варіанту для національної команди.

Чому Поворознюк проти досвідченого фахівця?

Керівник клубу Першої ліги робить акцент на солідному віку 75-річного спеціаліста.

Так призначають Маркевича? Мені абсолютно все одно, хто буде, але думаю, що Маркевич – це не варіант. Вже треба нові думки, нові якісь віяння. Не в образу Маркевичу, але в 75 років очолювати збірну – це вже не варіант,

– заявив Поворознюк.

Президент Інгульця додав, що, на його думку, національну команду повинен повести хтось молодий.

Як грає клуб Поворознюка?

Представники Кіровоградщини виступають у Першій лізі. За п’ять турів до завершення чемпіонату вони посідають п’яту сходинку турнірної таблиці. Проте, команда має примарні шанси на вихід в УПЛ – відставання від зони перехідних матчів складає вісім очок.

Нещодавно журналіст Артур Валерко у соцмережі Х повідомив, що Інгулець провів перший матч на новому стадіоні.

Наступний поєдинок колектив з селища Петрове проведе 3 травня о 13.00 проти команди Пробій (Городенка).

