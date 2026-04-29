Багато колишніх футболістів, тренерів та людей, пов'язаних із футболом, вважають, що тренером української збірної має стати Маркевич. Сам екстренер прокоментував можливість очолити збірну у ютуб-каналі "Футбольний Диван".

Дивіться також Хто стане тренером збірної України з футболу: усі чутки та кандидати

Чи очолить Маркевич збірну України?

Коментар був записаний після благодійного матчу між ветеранами Динамо та зірками Волині, який відбувся 26 квітня і в якому Маркевич брав участь.

Маркевич спокійно відреагував на запитання щодо можливого призначення на посаду керманича національної збірної.

Абсолютно спокійно. Принаймні є про що поговорити зараз людям,

– зазначив тренер.

Він також наголосив на своїй готовності.

Ну, ви мені такі питання ставите. Я завжди готовий. Як воно буде – побачимо,

– сказав Маркевич.

Він також згадав про давню мрію працювати зі збірною, додавши: "Ну, нічого, час покаже".

Багато людей вважають, що вік для тренерства занадто великий. Однак Маркевич закликав їх приїхати, подивитися, побігати разом із ним і пересвідчитися, який у кого вік.

Що відомо про Мирона Маркевича?

Перший і єдиний український тренер, який вивів Дніпро до фіналу Ліги Європи у сезоні 2014/2015. За даними УЄФА, 27 травня 2015 року у фіналі Дніпро зустрівся з іспанською Севільєю. Хоча Микола Калінич та Руслан Ротань забили по голу, дніпряни програли з рахунком 2:3.

Протягом 9 років (2005 – 2014) очолював Металіст, здобувши шість бронзових та одну срібну нагороду чемпіонату України. У 2010 році був головним тренером національної збірної України й залишився єдиним наставником в її історії, який не зазнав жодної поразки – три перемоги та одна нічия у чотирьох матчах.

Багаторазово очолював Карпати, з якими здобув бронзові медалі чемпіонату 1997/1998 та двічі виходив до фіналу Кубка України.

Хто може очолити збірну?

На посаду головного тренера збірної України розглядають кілька кандидатур: серед них як українські фахівці – Мирон Маркевич, Олександр Шовковський, Руслан Ротань та Дмитро Михайленко, так і закордонні тренери, зокрема Паулу Фонсека та Андреа Мальдера.

Президент УАФ Андрій Шевченко підтримує Мальдеру, тоді як більшість Виконкому віддає перевагу тандему Маркевич – Лужний. Журналіст Дмитро Шпірко стверджує, що реально розглядають лише Маркевича та Мальдеру, а Ігор Бєланов і Олександр Хацкевич вважають, що головний тренер має бути українцем.