Після відходу Сергія Реброва тема нового наставника збірної України миттєво стала головною у футбольному інформаційному просторі. Мирон Маркевич в ефірі УПЛ ТБ розповів, що хоче повернутися до тренерської роботи.
Дивіться також "Як ніхто інший готовий до цієї роботи": легендарний тренер обрав наставника для збірної України
Що сказав Маркевич?
Екстренер Металіста, Дніпра та Карпат вже тривалий час залишається без роботи. Зараз Мирона Маркевича називаються одним із претендентів на місце у керма збірної України.
Чи є сили працювати? Все у мене нормально. Звичайно, скучив за роботою, адже майже 40 років займався цим,
– заявив фахівець.
Раніше Мирон Маркевич зазначив, що в УАФ з ним не контактували щодо роботи у збірній України.
Чому знову заговорили про Маркевича?
Після відставки Реброва, яка відбулася 22 квітня, збірна України залишилася без наставника. Одразу ж у медіа почали активно обговорювати кандидатів, і Маркевич – серед головних варіантів.
75-річний спеціаліст уже має досвід роботи з національною командою – у 2010 році він провів з нею чотири матчі без поразок.
Легенда українського футболу Йожеф Сабо раніше заявив, що Мирон Маркевич – оптимальний варіант для роботи з національною збірною України.
Попри це, наразі жодних реальних кроків у напрямку його повернення не зроблено. І сам тренер чітко дав зрозуміти: говорити про камбек поки передчасно.