Невдалий відбір на ЧС-2026 змусив Українську асоціацію футболу шукати нового тренера для національної команди. Рішення можуть ухвалити вже найближчим часом, адже влітку на збірну чекають нові матчі, передає 24 Канал.

Маркевич – головний претендент

Головним претендентом на посаду називають Мирона Маркевича. Досвідчений фахівець уже працював із національною командою та має авторитет в українському футболі.

Низка експертів, зокрема Йожеф Сабо, вважають його "єдиним правильним варіантом" на цю роль.

Для першої команди не треба брати молодих тренерів – потрібна людина з досвідом, яка знає, що вона робить. Крім Мирона Маркевича таких кандидатів більше немає,

– переконаний Сабо.

Шеф-редакторка інформаційного агенства "Центр новин" Ольга Витак повідомила, що Маркевич найближчим часом очолить збірну, а контракт з тренером буде розрахований на 3 роки.

Молоде покоління тренерів

Серед українських кандидатів активно обговорюють Руслана Ротаня – тренера з сучасним баченням футболу та досвідом роботи з молоддю.

Наставник Полісся працював у збірній – виводив головну команду країни на матч проти Англії у відборі на Євро-2024. Ротаню також не звикати поєднувати одразу кілька робіт, раніше він тренував одночасно Олександрію, а також молодіжну та олімпійську збірні України.



Руслан Ротань – один із кандидатів/ Фото УАФ

Також у списках фігурує Олександр Шовковський, який уже має досвід роботи в Динамо, але поки не працював на рівні національної команди.

Ще один варіант – Дмитро Михайленко, який нині працює з юнацькою збірною.

Журналіст Ігор Циганик раніше повідомляв, що на найближчі товариські матчі влітку збірну України може очолити Олег Лужний.

Іноземний вектор

Збірну України може вперше очолити іноземний тренер. Серед претендів – наставник французького Ліона Паулу Фонсека.

Тренер добре знайомий з українським футболом. Раніше він очолював донецький Шахтар, після цього неодноразово відзначав, що хотів би повернутися до роботи в Україні. Одна з таких посад була саме в національній команді.



Паулу Фонсека мріяв повернутися до роботи в України/ Фото Getty Images

У розширеному списку фігурують також імена Унаї Мельгоси та Андреа Мальдери.

Перший наразі очолює молодіжну збірну України (U21). Команда майже втратила шанси на вихід на молодіжне Євро-2027. Вже у жовтні Мельгоса може провести останній поєдинок на чолі молодіжки, після чого в УАФ розглядатимуть, чи продовжувати з ним співпрацю.

Андреа Мальдера – теж один із потенційних кандидатів. Італієць був помічником Андрія Шевченка у збірній України.



Андреа Мальдера у компанії партнерів по тренерському штабу Шевченка/ Фото з відкритих джерел

Після того, як тренерський штаб Шевченка завершив роботу у головній команди країни, Мальдера приєднався до колишнього наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі: працював у його штабі в Брайтоні і "Марселі.

Наразі Андреа Мальдера перебуває без роботи.