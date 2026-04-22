Неудачный отбор на ЧМ-2026 заставил Украинскую ассоциацию футбола искать нового тренера для национальной команды. Решение могут принять уже в ближайшее время, ведь летом сборную ждут новые матчи, передает 24 Канал.

Маркевич – главный претендент

Главным претендентом на должность называют Мирона Маркевича. Опытный специалист уже работал с национальной командой и имеет авторитет в украинском футболе.

Ряд экспертов, в частности Йожеф Сабо, считают его "единственным правильным вариантом" на эту роль.

Для первой команды не надо брать молодых тренеров – нужен человек с опытом, который знает, что он делает. Кроме Мирона Маркевича таких кандидатов больше нет,

– убежден Сабо.

Шеф-редактор информационного агентства "Центр новостей" Ольга Витак сообщила, что Маркевич в ближайшее время возглавит сборную, а контракт с тренером будет рассчитан на 3 года.

Молодое поколение тренеров

Среди украинских кандидатов активно обсуждают Руслана Ротаня – тренера с современным видением футбола и опытом работы с молодежью.

Наставник Полесья работал в сборной – выводил главную команду страны на матч против Англии в отборе на Евро-2024. Ротаню также не привыкать совмещать сразу несколько работ, ранее он тренировал одновременно Александрию, а также молодежную и олимпийскую сборные Украины.



Руслан Ротань – один из кандидатов/ Фото УАФ

Также в списках фигурирует Александр Шовковский, который уже имеет опыт работы в Динамо, но пока не работал на уровне национальной команды.

Еще один вариант – Дмитрий Михайленко, который сейчас работает с юношеской сборной.

Журналист Игорь Цыганык ранее сообщал, что на ближайшие товарищеские матчи летом сборную Украины может возглавить Олег Лужный.

Иностранный вектор

Сборную Украины может впервые возглавить иностранный тренер. Среди претендентов – наставник французского Лиона Паулу Фонсека.

Тренер хорошо знаком с украинским футболом. Ранее он возглавлял донецкий Шахтер, после этого неоднократно отмечал, что хотел бы вернуться к работе в Украине. Одна из таких должностей была именно в национальной команде.



Паулу Фонсека мечтал вернуться к работе в Украине/ Фото Getty Images

В расширенном списке фигурируют также имена Унаи Мельгосы и Андреа Мальдеры.

Первый сейчас возглавляет молодежную сборную Украины (U21). Команда почти потеряла шансы на выход на молодежное Евро-2027. Уже в октябре Мельгоса может провести последний поединок во главе молодежки, после чего в УАФ будут рассматривать, продолжать ли с ним сотрудничество.

Андреа Мальдера – тоже один из потенциальных кандидатов. Итальянец был помощником Андрея Шевченко в сборной Украины.



Андреа Мальдера в компании партнеров по тренерскому штабу Шевченко/ Фото из открытых источников

После того, как тренерский штаб Шевченко завершил работу в главной команды страны, Мальдера присоединился к бывшему наставнику Шахтера Роберто Де Дзерби: работал в его штабе в Брайтоне и "Марселе.

Сейчас Андреа Мальдера находится без работы.