У цьому поєдинку взяв участь і Ліонель Мессі. Він відзначився двома результативними передачами, завдяки чому переписав історію футболу, повідомляє 24 Канал із посиланням на 433.

Яке досягнення підкорилося Мессі?

38-річний гравець віддав асисти в моментах з другим і шостим голом. Вони стали для нього 59-м і 60-м у складі збірної Аргентини.

Це дозволило Ліонелю Мессі стати найкращим асистентом в історії збірних. Він перевершив показник бразильця Неймара, який утримував пальму першості з 59 результативними передачами.

Найкращі асистенти в історії збірних

Ліонель Мессі (Аргентина) – 60 Неймар (Бразилія) – 59 Лендон Донован (США) – 58

Довідка. Свій дебютний асист Ліонель Мессі віддав за національну збірну ще на чемпіонаті світу-2006. У тому поєдинку Аргентина розгромила на той момент ще Сербію і Чорногорію з рахунком 6:0.

Зазначимо, що напередодні також історичний рекорд підкорився Кріштіану Роналду. Він став найкращим бомбардиром в історії кваліфікації на чемпіонати світу.

Нагадаємо, що після перемоги збірної Аргентини на ЧС-2022 Ліонель Мессі заявляв, що не братиме участь у наступній світовій першості. Проте цієї осені капітан "альбіселесте" натякнув, що це може статися й остаточно він не виключає свого потрапляння до заявки.

Що відомо про міжнародну кар'єру Мессі?