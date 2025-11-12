Доволі незвичайний збіг обставин відбувся на одній із вулиць Барселони. Один із інтернет-користувачів опублікував відео із Мессі, повідомляє 24 Канал.

Як Мессі потрапив на романтичне відео?

Насправді Ліонеля не мало бути на ньому. Хлопець записував на відео, як він освідчувався своїй дівчині. Та погодилась на його пропозицію і прийняла великий букет.

Саме в той момент, коли пара почала обійматися, на задньому фоні з'явився Мессі. Аргентинець просто пройшов повз разом із охоронцем, проте на пам'ятному відео цей момент у хлопця залишиться.

Цікаво, що молодята звернули увагу на перехожого та впізнали у ньому Мессі. У коментарях під відео жартували, що Мессі зіпсував романтичний момент.

Мессі потрапив на задній фон: дивитися відео

Зазначимо, що Ліонель якраз нещодавно завітав у Барселону. Футболіст Інтер Маямі відвідав оновлений стадіон "Камп Ноу", який "блаугранас" мають відкрити найближчим часом.

Що Мессі зробив для Барселони?