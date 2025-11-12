Очікувалося, що це буде остаточне прощання аргентинця з європейським футболом. Проте вже цієї зими може відбутися гучний камбек легендарного футболіста, повідомляє 24 Канал із посиланням на Transfer TV.

Читайте також Найкращий у 2025 році: футболіст збірної України отримав визнання за виступ у Європі

Де може продовжити кар'єру Мессі?

У послугах 8-разового володаря "Золотого м'яча" зацікавлений Галатасарай. Президент турецького гранда заявив, що клуб має "реальні шанси" запросити Ліонеля Мессі.

За словами Дурсуна Озбека, його клуб нині перебуває у стабільному фінансовому стані та готовий до сенсаційного трансферу. Наразі Галатасарай вивчає можливість такого варіанту, який може бути цікавий обом сторонам.

Зазначається, що повернення аргентинця в Європу може відбутися на правах короткострокової оренди. Вона триватиме три-чотири місяці під час зимового міжсезоння у МЛС.

Важливо. Такий розвиток подій може зацікавити Мессі, якому потрібно підтримувати ігрову форму перед виступом на ЧС-2026. Саме цей фактор може стати вирішальним для потенційної угоди.

Нагадаємо, що напередодні Ліонель Мессі продовжив контракт з Інтер Маямі. Його нова угода з "чаплями" розрахована до кінця 2028 року.

Що відомо про кар'єру Мессі у США?