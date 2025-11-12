Серед переможців різних номінацій опинився й футболіст збірної України. Свою відзнаку отримав гравець Трабзонспора Олександр Зубков, повідомляє 24 Канал із посиланням на HaberTS.
Яку нагороду отримав Зубков?
29-річного уродженця Макіївки визнали найкращим правим вінгером турецької Суперліги у 2025 році. Він подякував за визнання та заявив, що намагатиметься й надалі тішити фанатів своєю грою.
Хочу подякувати за те, що мене визнали найкращим правим вінгером року. Я буду працювати ще старанніше, щоб бути гідним цієї нагороди. Трабзонспор набрав хороший хід цього року. Як команда, ми хочемо досягти наших цілей і порадувати наших неймовірних уболівальників. Просимо їх продовжувати підтримувати нас,
– сказав Зубков.
Зубкова визнали найкращим правим вінгером року в Туреччині: дивіться відео
До слова. За Трабзонспор грають ще два українці – Данило Сікан та Арсеній Батагов. Останній отримав свій дебютний виклик у збірну України на матчі відбору до ЧС-2026, проте не зможе допомогти команді. Він отримав травму, через що Сергій Ребров викликав іншого центрального захисника.
Нагадаємо, що "синьо-жовті" вирішальні матчі кваліфікації на світову першість у групі D проведуть 13 та 16 листопада проти Франції та Ісландії відповідно. Олександр Зубков опинився у заявці на ці поєдинки.
Що відомо про кар'єру Зубкова в Туреччині?
Олександр перейшов у Трабзонспор з Шахтаря в лютому 2025 року.
Сума трансферу склала шість мільйонів євро, а футболіст підписав контракт до завершення сезону-2028/2029.
Одразу став основним гравцем "бордово-блакитних" і вже провів за них 32 матчі в усіх турнірах. У них він забив 9 голів і віддав 7 асистів (дані Transfermarkt).
Наразі Трабзонспор посідає третє місце в турнірній таблиці Суперліги, відстаючи від лідера Галатасарая на чотири залікові бали.