Особисте життя Олександра Зубкова несподівано стало головною темою турецьких медіа. За інформацією 61saat, футболіст поїхав до дружини перед поєдинком свого клубу у чемпіонаті.
Що сталося у сім'ї Зубкова?
Олександр Зубков тимчасово покинув розташування Трабзонспора та вирушив до Іспанії, де перебував разом із дружиною Анною. Причиною стали її резонансні заяви у соцмережах.
Жінка відкрито повідомила про важкий психологічний стан і фактично поклала відповідальність за це на футболіста.
Також вона не розглядає варіант переїзду до Туреччини, що ще більше ускладнює ситуацію навколо гравця.
Майбутнє Зубкова у Трабзонспорі під питанням
Наразі подальша доля українця в Трабзонспорі залишається невизначеною. За інформацією турецьких медіа, рішення щодо його майбутнього значною мірою залежить від самого гравця.
Ситуація може серйозно вплинути як на його клубну кар’єру, так і на виступи за збірну України – особливо напередодні важливих міжнародних матчів.
Кар'єра Зубкова
- Попри скандал, Зубков демонструє хорошу статистику: у цьому сезоні він провів 27 матчів, забив 3 голи та віддав 10 асистів.
- Олександр Зубков є вихованцем школи донецького Олімпіка, згодом перейшов в академію Шахтаря.
- З 2020 року Зубков викликається до табору національної збірної України. За головну команду вінгер провів 43 матчі, в яких забив 3 голи.