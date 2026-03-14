Інсайдерська інформація про травму Арсенія Батагова з'являлася і раніше. А от відсутність на тренуванні його партнера по команді за інформацією Gunebakis стане черговою неприємною несподіванкою для Сергія Реброва.

Хто ризикує не зіграти зі Швецією?

14 березня у турецького Трабзонспора запланований матч чемпіонату з Різеспором. Передматчеве тренування відбулося без двох українців – поза підготовкою опинилися Арсеній Батагов і Олександр Зубков.

Щодо Батагова інсайдер Ігор Бурбас вже повідомляв про ушкодження. А от Зубков тільки нещодавно повернувся на поле після травми. Тоді він пропустив три тижні.

Після цього вінгер вже брав участь у трьох поєдинках. Але медичний штаб Трабзонспора все ще має застереження щодо його готовності. Гравця турбує підколінне сухожилля.

Тренер турецької команди Фатіх Текке не хоче ризикувати важливим гравцем, який цього сезону неодноразово допомагав клубу здобувати результат. Цим може пояснюватися пропуск заняття перед Різеспором.

Вочевидь інформація про готовність Зубкова допомогти збірній з'явиться пізніше. Щодо Батагова шанси на дебют за національну команду мінімальні.

