Инсайдерская информация о травме Арсения Батагова появлялась и раньше. А вот отсутствие на тренировке его партнера по команде по информации Gunebakis станет очередной неприятной неожиданностью для Сергея Реброва.

Кто рискует не сыграть со Швецией?

14 марта у турецкого Трабзонспора запланирован матч чемпионата с Ризеспором. Предматчевая тренировка состоялась без двух украинцев – Вне подготовки оказались Арсений Батагов и Александр Зубков.

Относительно Батагова инсайдер Игорь Бурбас уже сообщал о повреждении. А вот Зубков только недавно вернулся на поле после травмы. Тогда он пропустил три недели.

После этого вингер уже участвовал в трех поединках. Но медицинский штаб Трабзонспора все еще имеет предостережения относительно его готовности. Игрока беспокоит подколенное сухожилие.

Тренер турецкой команды Фатих Текке не хочет рисковать важным игроком, который в этом сезоне неоднократно помогал клубу добывать результат. Этим может объясняться пропуск занятия перед Ризеспором.

Очевидно информация о готовности Зубкова помочь сборной появится позже. Относительно Батагова шансы на дебют за национальную команду минимальны.

