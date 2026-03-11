24 Канал подсчитал, какая трансферная стоимость тех, кто будет находиться в лазарете главной команды. Сумма получилась довольно впечатляющая.

Кто не сыграет за сборную Украины против Швеции?

Трансферная стоимость взята по материалам портала портала Transfermarkt

Артем Довбик – 20 миллионов евро

Болезненная потеря как для самого Артема, у которого не слишком складывается отрезок карьеры в Роме, так и для сборной, которая традиционно имеет дефицит нападающих. Довбик травмировался в январе, был прооперирован и теперь будет восстанавливаться около 5 месяцев, что ставит под угрозу его участие в Мундиале, если мы, конечно, туда выйдем.

Александр Зинченко - 15 миллионов евро

Только один из лидеров и символов современной сборной Украины, казалось, перезагрузил карьеру, перейдя в Аякс, как его снова настигла главная проблема – высокая травматичность. Зинченко разорвал крестообразную связку, поэтому за командой Сергея Реброва сможет наблюдать только по телевизору.

Николай Матвиенко – 15 миллионов евро

Одна из свежих потерь, которая бьет не только по линии защиты украинской сборной, но и по атмосфере в раздевалке и настройке команды, ведь речь идет о капитане. Матвиенко пропустил тренировку Шахтера из-за повреждения сухожилия, и есть серьезный риск, что в Валенсию на матчи плей-офф он не поедет.

Арсений Батагов – 11 миллионов евро

Багатов еще не дебютировал за национальную сборную, но с учетом потенциального отсутствия Матвиенко это была бы вполне удачная опция в центр защиты. Но, по информации инсайдера Игоря Бурбаса, игрок Трабзонспора травмировался во время тренировки, и срок его восстановления может составлять от одной недели вплоть до четырех.

Владислав Великан – 1 миллион евро

Вингер Полесья надеялся восстановиться к матчам сборной, но, судя по всему, его возвращение на поле откладывается до апреля. Несмотря на то, что Владислав вряд ли считается в команде Сергея Реброва основным, варианты на фланги нам бы изрядно помогли.

Михаил Мудрик – 70 миллионов евро (стоимость трансфера из Шахтера в Челси)

Мудрик не входит в число травмированных, но в контексте потерь сборной о нем невозможно не вспомнить. С запасом самый дорогой футболист с украинским паспортом сейчас даже не имеет на Transfermarkt трансферной стоимости, ведь является отстраненным от футбола, и время его возвращения до сих пор остается загадкой. Михаил – настоящая звезда, которой Украине на поле в Валенсии совершенно точно будет не хватать.

В общем: 132 миллиона евро.

Какие проблемы у Швеции?

Наш ближайший соперник тоже подходит к игре с Украиной далеко не оптимальным составом.

До сих пор под большим вопросом остается участие в матче травмированного нападающего Александра Исака, который стал одним из самых дорогих футболистов мира после трансфера в Ливерпуль из Ньюкасла.

Также с высокой вероятностью пропустят игру с Украиной. Лукас Бергвалль, Деян Кулусевски и голкипер Виктор Йоханссон.