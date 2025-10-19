Гості здобули впевнену перемогу з рахунком 5:2. Головним героєм зустрічі став їх капітан Ліонель Мессі, який після поєдинку здобув чергову офіційну нагороду, поповнивши свою колекцію, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу МЛС.

Читайте також Роналду не реалізував пенальті, а через хвилину забив гол-цукерочку: відео шедевра

Яке досягнення підкорилося Мессі?

Він відзначився трьома забитими голами, до яких додав результативну передачу. Завдяки такому перформансу аргентинець закріпив своє лідерство та став найкращим бомбардиром регулярного чемпіонату МЛС.

Мессі завершив "регулярку" з 29 голами у 28 матчах. 38-річний форвард вперше виграв "Золоту бутсу" МЛС, де виступає вже третій рік.

Загалом за сезон Ліонель набрав 48 очок за системою гол + пас. Йому не вистачило лише однієї результативної дії, щоб повторити абсолютний рекорд Карлоса Вели, який той встановив у кампанії 2019 року.

Дивіться відеоогляд матчу Нешвілл – Інтер Маямі

Довідка. Інтер Маямі завершив регулярний чемпіонат МЛС на третьому місці в турнірній таблиці Східної конференції. "Чаплі" набрали 65 очок у 34 матчах.

Зазначимо, що лише декілька днів тому аргентинському форварду підкорилося ще одне досягнення. Він став найкращим асистентом в історії збірних.

Нагадаємо, що напередодні Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу. Мессі в ньому розташувався на другому місці з заробітком у рік 130 мільйонів доларів, а лідером став Кріштіану Роналду – 280 мільйонів доларів.

Що відомо про виступи Мессі за Інтер Маямі?