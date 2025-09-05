Господарі гарантували собі вихід на турнір завчасно, тому він не мав турнірного значення. Проте став знаковою подією через Ліонеля Мессі, повідомляє 24 Канал із посиланням ESPN.

Читайте також Україна – Франція: де дивитися стартовий матч "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2026

Чи зіграв Мессі останній матч у складі збірної Аргентини?

Капітан чинних чемпіонів світу проводив останній поєдинок у кар'єрі за національну команду в рідній країні. Він не зміг стримати сліз, коли побачив, як фанати розгорнули великий банер із написом: "Дякуємо за все, капітане" на стадіоні "Монументаль" у Буенос-Айресі.

Реакція Мессі на банер від уболівальників: дивіться відео

Легендарний футболіст у такому емоційному для себе матчі продемонстрував чудовий перформанс. Він допоміг Аргентині здобути розгромну перемогу з рахунком 3:0, оформивши дубль.

Після фінального свистка Мессі підтвердив, що це була його прощальна гра. Він подякував уболівальникам, які підтримували його протягом усього часу гри за збірну:

На цьому полі я пережив так багато емоцій. Це завжди радість – грати в Аргентині з нашим народом. Я дуже щасливий закінчити ось так тут – це те, про що я завжди мріяв. Багато років я відчував любов Барселони, й моєю мрією було отримати її тут, у моїй країні, з моїм народом. Зі мною залишиться все те, що ми змогли досягнути з командою.

Проте це може бути не тільки останній матч за збірну на Батьківщині. Аргентині залишилось зіграти ще один матч у кваліфікації до ЧС-2026, де вона вже гарантувала собі перше місце.

Це буде виїзний поєдинок проти Еквадору й Ліонель Мессі уже не поїде з командою на нього. Надалі будуть тільки товариські матчі до чемпіонату світу й капітан з високою ймовірністю їх також пропустить.

Тож Лео розповів, чи завершилася його історія у збірній Аргентині остаточно. Він зізнався, чи планує грати на ЧС-2026, адже раніше заявляв, що навряд зіграє на Мундіалі після тріумфального турніру у 2022 році.

"Я казав про це й раніше – не думаю, що зіграю ще на одному ЧС. Через мій вік логічно, що я не зможу цього зробити. Але ж ми вже майже там, тому я схвильований і мотивований зіграти на ньому. Як завжди кажу, я живу сьогоднішнім днем, дивлячись на те, як я себе почуваю.

Намагаюся почуватися добре та, перш за все, бути чесним із самим собою. Коли я почуваюся добре, я насолоджуюся цим, але коли ні, чесно кажучи, мені некомфортно, тому я вважаю за краще не бути там, якщо я почуваюся погано. Побачимо, я ще не прийняв рішення щодо чемпіонату світу", – сказав Мессі.

Дивіться відеоогляд останнього матчу Мессі за збірну в Аргентині

Довідка. ЧС-2026 відбудеться у Канаді, Мексиці та США. Він триватиме з 11 червня по 26 липня.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп висловився щодо участі Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу-2026.

Що відомо про виступи Мессі у складі збірної Аргентини?