Протистояння відбудеться у Вроцлаві на "Тарчинський Арена". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.

Хто транслюватиме матч Україна – Франція?

В Україні пряма трансляція поєдинку Україна – Франція буде доступна на медіасервісі Megogo. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S", а також безплатно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах.

Протистояння прокоментують Вадим Скічко та Віталій Кравченко. О 20:30 розпочнеться традиційна аналітична студія, де ведучим буде Володимир Кобельков, а гостями – колишні футболісти збірної України Олександр Головко та Денис Бойко.

До слова. Це буде 13-те очне протистояння між командами. Наразі велику перевагу мають французи, які перемагали шість разів при одній поразці, а ще у п'яти зустрічах було зафіксовано нічию. Баланс голів також на користь "Ле Бле" – 23:8.

Нагадаємо, що в заявці збірної України вже відбулося чотири зміни перед матчем із Францією. На жаль, через травми розташування команди вже залишили три гравці.

Що відомо про відбірковий цикл України на ЧС-2026?