Противостояние состоится во Вроцлаве на "Тарчинский Арена". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

Кто будет транслировать матч Украина – Франция?

В Украине прямая трансляция поединка Украина – Франция будет доступна на медиасервисе Megogo. Его смогут посмотреть пользователи по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S", а также бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ в Т2 и кабельных сетях.

Противостояние прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Кравченко. В 20:30 начнется традиционная аналитическая студия, где ведущим будет Владимир Кобельков, а гостями – бывшие футболисты сборной Украины Александр Головко и Денис Бойко.

К слову. Это будет 13-е очное противостояние между командами. Сейчас большое преимущество имеют французы, которые побеждали шесть раз при одном поражении, а еще в пяти встречах было зафиксировано ничью. Баланс голов также в пользу "Ле Бле" – 23:8.

Напомним, что в заявке сборной Украины уже произошло четыре изменения перед матчем с Францией. К сожалению, из-за травм расположение команды уже покинули три игрока.

Что известно об отборочном цикле Украины на ЧМ-2026?