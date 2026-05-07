Бывший защитник сборной Украины поделился воспоминаниями о работе с Андреа Мальдерой в тренерском штабе сине-желтых. Кривцов рассказал 24 Каналу, что итальянский специалист не только легко находил контакт с командой, но и стал для многих почти "своим".
Смотрите также "Он показал любовь к Украине своей работой": откровенное интервью Кривцова о Мальдере в сборной
Что сказал Кривцов о Мальдере?
Кривцов рассказал, что языкового барьера между Мальдерой и игроками практически не существовало. Специалист общался на английском, который команда хорошо понимала, а футбольные нюансы мог доступно объяснить даже без переводчика.
Экс-защитник подчеркнул, что Андреа демонстрировал искреннюю любовь к Украине не словами, а поступками. В частности, он вспомнил обещание тренера сделать символическую татуировку, которую тот выполнил, из-за чего заслужил особое уважение коллектива.
Я думаю, его можно считать неким украинцем с итальянскими корнями,
– отметил Кривцов, характеризуя возможного кандидата на должность главного тренера.
Кривцов почти не сомневается в успехе итальянца
В то же время бывший футболист признал, что роль главного тренера значительно сложнее работы ассистента, ведь предусматривает полную ответственность за результат, давление и публичность.
Несмотря на это, Кривцов убежден, что Мальдера имеет все необходимые предпосылки для успеха. Он напомнил об опыте итальянца в Милане, сотрудничество с Андреем Шевченко и Роберто Де Дзерби, а также его серьезную профессиональную базу.
По словам экс-защитника, Андреа нужно лишь подтвердить свою самостоятельность уже в роли первого номера, и тогда его назначение может стать сильным шагом для украинской сборной. Кривцов даже признался, что на 99,9% верит в его успех.
Что известно о возможном назначении Мальдеры в сборную Украины?
- Первым о вероятном назначении Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины сообщил Виктор Вацко.
- Экс-игрок национальной команды Евгений Левченко в комментарии 24 Каналу рассказал, что итальянец сочетает в себе черты качественного футбольного тренера и психолога.
- Официально объявить о назначении нового наставника могут 20 мая во время финала Кубка Украины по футболу во Львове.