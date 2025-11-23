Каталонський клуб грав на виїзді проти одного з представників Іспанії в єврокубках Бетіса. Особлива увага пов'язана із чисельною кількістю українців у Жироні, повідомляє 24 Канал.
До теми Тріо українців врятувало Жирону від ганьби у Кубку Іспанії: відео голів Ваната та Циганкова
Як Ванат забив Бетісу?
На чергову гру Ла Ліги в основу каталонців потрапили ексгравці Динамо Віктор Циганков та Владислав Ванат. Натомість воротар Владислав Крапивцов залишився на заміні.
Жирона жваво стартувала та вже на 20-й хвилині вийшла вперед. Голом відзначився як раз Ванат, який вдало відгукнувся на простріл від Браяна Хіля та добив м'яч у ворота.
Як Ванат забив у ворота Бетіса: дивитися відео
До слова, свій гол українець присвятив одноклубнику Порту, який порвав хрестоподібні зв'язки та вилетів з гри на довгий термін. Для Владислава це був вже третій м'яч у 10-ти іграх Ла Ліги цього сезону.
Ванат присвятив гол одноклубнику / фото з інстаграму Жирони
На жаль, втримати перемогу Жироні не вдалось, аже на 8-й хвилині рахунок зрівняв Валентін Гомес. Гра завершилась внічию 1:1. До слова, Бетіс догравав матч у меншості через вилучення зіркового вінгера Антоні.
Що ж стосується українців, то Ванат провів на полі 82 хвилини та отримав оцінку 7,0 від Sofascore. Циганков же відіграв 66 хвилин та напрацював на оцінку 6,7.
Яка ситуація в Жироні?
- Каталонці невдало розпочали поточний сезон. Підопічні Мічела стартували з трьох поразок поспіль.
- У 13-ти матчах Ла Ліги Жирона здобула лише дві перемоги та має у своєму активі тільки 11 очок. Через це команда йде в зоні вильоту.
- Каталонці посідають 18 місце та лише за різницею м'ячів поступаються Осасуні.
- Владислав Ванат перебрався в Жирону з Динамо цього літа за 15 мільйонів євро. За цей час він оформив 4 голи та один асист у 11-ти іграх в чемпіонаті та Кубку.
- У свою чергу Циганков має два голи та один асист у 8-ми зустрічах. Що ж стосується Крапивцова, то він є дублером аргентинця Пауло Гассаніги. Проте українець все ж відіграв 3 матчі цього сезону, пропустивши десять голів.