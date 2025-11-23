Каталонский клуб играл на выезде против одного из представителей Испании в еврокубках Бетиса. Особое внимание связано с многочисленным количеством украинцев в Жироне, сообщает 24 Канал.
Как Ванат забил Бетису?
На очередную игру Ла Лиги в основу каталонцев попали экс-игроки Динамо Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Зато вратарь Владислав Крапивцов остался на замене.
Жирона резво стартовала и уже на 20-й минуте вышла вперед. Голом отметился как раз Ванат, который удачно откликнулся на прострел от Брайана Хиля и добил мяч в ворота.
Как Ванат забил в ворота Бетиса: смотреть видео
К слову, свой гол украинец посвятил одноклубнику Порту, который порвал крестообразные связки и вылетел из игры на долгий срок. Для Владислава это был уже третий мяч в 10-ти играх Ла Лиги в этом сезоне.
Ванат посвятил гол одноклубнику / фото из инстаграма Жироны
К сожалению, удержать победу Жироне не удалось, уже на 8-й минуте счет сравнял Валентин Гомес. Игра завершилась вничью 1:1. К слову, Бетис доигрывал матч в меньшинстве из-за удаления звездного вингера Антони.
Что же касается украинцев, то Ванат провел на поле 82 минуты и получил оценку 7,0 от Sofascore. Цыганков же отыграл 66 минут и наработал на оценку 6,7.
Какова ситуация в Жироне?
- Каталонцы неудачно начали текущий сезон. Подопечные Мичела стартовали с трех поражений кряду.
- В 13-ти матчах Ла Лиги Жирона одержала лишь две победы и имеет в своем активе только 11 очков. Из-за этого команда идет в зоне вылета.
- Каталонцы занимают 18 место и только по разнице мячей уступают Осасуне.
- Владислав Ванат перебрался в Жирону из Динамо этим летом за 15 миллионов евро. За это время он оформил 4 гола и один ассист в 11-ти играх в чемпионате и Кубке.
- В свою очередь Цыганков имеет два гола и один ассист в 8-ми встречах. Что же касается Крапивцова, то он является дублером аргентинца Пауло Гассаниги. Однако украинец все же отыграл 3 матча этого сезона, пропустив десять голов.