Каталонский клуб играл на выезде против одного из представителей Испании в еврокубках Бетиса. Особое внимание связано с многочисленным количеством украинцев в Жироне, сообщает 24 Канал.

Как Ванат забил Бетису?

На очередную игру Ла Лиги в основу каталонцев попали экс-игроки Динамо Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Зато вратарь Владислав Крапивцов остался на замене.

Жирона резво стартовала и уже на 20-й минуте вышла вперед. Голом отметился как раз Ванат, который удачно откликнулся на прострел от Брайана Хиля и добил мяч в ворота.

Как Ванат забил в ворота Бетиса: смотреть видео

К слову, свой гол украинец посвятил одноклубнику Порту, который порвал крестообразные связки и вылетел из игры на долгий срок. Для Владислава это был уже третий мяч в 10-ти играх Ла Лиги в этом сезоне.



Ванат посвятил гол одноклубнику / фото из инстаграма Жироны

К сожалению, удержать победу Жироне не удалось, уже на 8-й минуте счет сравнял Валентин Гомес. Игра завершилась вничью 1:1. К слову, Бетис доигрывал матч в меньшинстве из-за удаления звездного вингера Антони.

Что же касается украинцев, то Ванат провел на поле 82 минуты и получил оценку 7,0 от Sofascore. Цыганков же отыграл 66 минут и наработал на оценку 6,7.

