Команды сыграли вничью со счетом 1:1, а голом в составе гостей отметился Владислав Ванат. Игру футболиста сборной Украины на своей странице в соцсети Х оценил испанский журналист Хонай Амаро, информирует 24 Канал.

Что в Испании написали о выступлении Ваната?

Он не соглашается с критикой, которую получал нападающий после перехода в Жирону. Эксперт убежден, что украинец является великолепным подписанием для каталонцев и со временем будет становиться только лучше.

"Критикуйте Владислава Ваната сколько угодно, но он заставит вас замолчать, как только Жирона начнет играть чуть более сплоченно и обретет уверенность. Он может казаться отстраненным, но нет, он всегда упорно работает. Если он понимает Брайана Гиля и Унахи... будьте осторожны. Он будет великолепным нападающим", – написал журналист.

По мнению Амаро, украинец еще должен найти свою результативность и улучшить командную игру в целом. Но уже сейчас его выступления заслуживают комплиментов.

Его работа на коллектив заслуживает похвалы. Он обеспечивает много пространства, глубоко опускаясь, чтобы получить мяч. Украинец – настоящий титан,

– добавил испанец.

Отметим, что в поединке против Бетиса принял участие также Виктор Цыганков. Украинский вингер провел на поле 65 минут и был заменен, когда Жирона еще вела в счете.

К слову. По ходу матча Ванат, кроме гола, совершил одну успешную попытку дриблинга, сделал 32 касания мяча и отдал 17 из 22 точных пасов. Также он выиграл пять единоборств и заработал на себе два фола. Статистический портал Sofascore оценил его выступление в 7,0 баллов.

Отметим, что после 13 туров Жирона набрала 11 очков и занимает 18 строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем поединке команда Мичела дома будет принимать мадридский Реал. Игра состоится 30 ноября и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Что известно о карьере Ваната?