Команды сыграли вничью со счетом 1:1, а голом в составе гостей отметился Владислав Ванат. Игру футболиста сборной Украины на своей странице в соцсети Х оценил испанский журналист Хонай Амаро, информирует 24 Канал.
Что в Испании написали о выступлении Ваната?
Он не соглашается с критикой, которую получал нападающий после перехода в Жирону. Эксперт убежден, что украинец является великолепным подписанием для каталонцев и со временем будет становиться только лучше.
"Критикуйте Владислава Ваната сколько угодно, но он заставит вас замолчать, как только Жирона начнет играть чуть более сплоченно и обретет уверенность. Он может казаться отстраненным, но нет, он всегда упорно работает. Если он понимает Брайана Гиля и Унахи... будьте осторожны. Он будет великолепным нападающим", – написал журналист.
По мнению Амаро, украинец еще должен найти свою результативность и улучшить командную игру в целом. Но уже сейчас его выступления заслуживают комплиментов.
Его работа на коллектив заслуживает похвалы. Он обеспечивает много пространства, глубоко опускаясь, чтобы получить мяч. Украинец – настоящий титан,
– добавил испанец.
Отметим, что в поединке против Бетиса принял участие также Виктор Цыганков. Украинский вингер провел на поле 65 минут и был заменен, когда Жирона еще вела в счете.
К слову. По ходу матча Ванат, кроме гола, совершил одну успешную попытку дриблинга, сделал 32 касания мяча и отдал 17 из 22 точных пасов. Также он выиграл пять единоборств и заработал на себе два фола. Статистический портал Sofascore оценил его выступление в 7,0 баллов.
Отметим, что после 13 туров Жирона набрала 11 очков и занимает 18 строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем поединке команда Мичела дома будет принимать мадридский Реал. Игра состоится 30 ноября и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Что известно о карьере Ваната?
Уроженец Хмельницкой области является воспитанником киевского Динамо.
В составе "бело-синих" дебютировал в 2021 году. В сезонах 2023/2024 и 2024/2025 стал лучшим бомбардиром УПЛ, после чего перешел в Жирону ориентировочно за 15 миллионов евро.
За испанский клуб пока провел 11 поединков во всех турнирах. В них он забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.